Сайнс намекнул, что не ограничится штрафом в 10 позиций на ГП Франции

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс намекнул, что штраф, полученный им за использование третьего блока управления электроникой, станет не последним для него в этот уикенд.



«Буду ли использовать новую силовую установку? Посмотрим. Я ведь и так потеряю десять позиций, так? Ну вы можете догадаться, что будет дальше.



Что касается тренировок, то всё прошло хорошо. У меня было не очень много кругов в гоночном темпе, но на каждом из них я был конкурентоспособен. Это показывает, что мы выбрали верное направление. Я сосредоточен на темпе, хоть и не собираюсь бороться за поул-позицию, учитывая штрафы», — цитирует Сайнса Racingnews365.



Напомним, на Гран-при Австрии у Карлоса Сайнса загорелся болид после выхода мотора из строя. В связи с этим испанцу могут поставить новую силовую установку, которая станет уже четвёртой в этом сезоне. Таким образом, испанец может начать гонку с последнего ряда.

Новость по теме Карлос Сайнс получит штраф в десять позиций на Гран-при Франции