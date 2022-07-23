Сайнс намекнул, что не ограничится штрафом в 10 позиций на ГП Франции

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс намекнул, что штраф, полученный им за использование третьего блока управления электроникой, станет не последним для него в этот уикенд.
«Буду ли использовать новую силовую установку? Посмотрим. Я ведь и так потеряю десять позиций, так? Ну вы можете догадаться, что будет дальше.
Что касается тренировок, то всё прошло хорошо. У меня было не очень много кругов в гоночном темпе, но на каждом из них я был конкурентоспособен. Это показывает, что мы выбрали верное направление. Я сосредоточен на темпе, хоть и не собираюсь бороться за поул-позицию, учитывая штрафы», — цитирует Сайнса Racingnews365.
Напомним, на Гран-при Австрии у Карлоса Сайнса загорелся болид после выхода мотора из строя. В связи с этим испанцу могут поставить новую силовую установку, которая станет уже четвёртой в этом сезоне. Таким образом, испанец может начать гонку с последнего ряда.
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