Эмерсон Фиттипальди считает, что между Пересом и Ферстаппеном возникнут разногласия

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди считает, что между пилотами «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом начнутся разногласия.
«Я полагаю, Перес скоро начнёт доставлять неудобства Ферстаппену. Мне так кажется из-за его самоуверенности. Он понимает, что обладает талантом, скоростью и больше не является тенью Макса. Он — сильный соперник. Для команды хорошо, когда есть два таких гонщика. Вряд ли Марко ждал, что Серхио достигнет такого уровня. Я верю в Чеко и в его силы. Думаю, в итоге это приведёт к разногласиям.
Макс не стал медленнее, он всё ещё действующий чемпион мира, но Чеко тоже хорош и становится сильнее с каждым этапом», — приводит слова Фиттипальди Planet F1.
На данный момент Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, Перес — третий.
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