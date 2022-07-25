Оруджев назвал две возможные причины аварии Леклера на Гран-при Франции

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев прокомментировал аварию пилота «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Франции Формулы-1.



«Я в этом «уборе» вижу два варианта. Возможно, Шарль просто занёс многовато скорости, а тенденция поворота в том, что при большей скорости морда «привезёт», и тебя просто вынесет шире. Но когда левые колёса попадают на белые линии и краску, то резко теряется держак на задней оси, и ты уже крутишься в стену. Сам знаю, исполнял такое в Формуле 3.5. Второй вариант – действительно не повезло и, возможно, чуть-чуть заело газ. Тогда всё выйдет так же, как с заносом лишней скорости. Досадный «убор», что сказать», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».