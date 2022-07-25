Норрис: «Альпин» намного быстрее нас, просто они чаще ошибались в этом сезоне

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о положении команды в Кубке конструкторов.



«Да, на некоторых трассах обновления машины должны нам помочь. Но на многих трассах нужна универсальная машина, которая будет хороша и в квалификации, и в гонке. Пусть в квалификации я и был быстрее Джорджа Расселла, на подиуме в итоге оказался именно он. На дистанции, вероятно, лучше будет машина, которая будет быстрее в гонках, чем в квалификациях. У нас же в данный момент этого нет.



Мы изучаем новинки, их работу. Хорошо то, что если бы не обновления, то в квалификации мы бы оказались в ещё менее выгодной позиции. Мы прогрессируем, у нас есть поводы для позитива. Но «Альпин» намного быстрее нас, и была быстрее на протяжении всего этого сезона. Они чаще ошибались, а мы справляемся хорошо. Но то, что мы оказались позади «Альпин», скорее, отражает реальное положение дел в команде», — приводит слова Норриса GPFans.