Сироткин назвал недостаток Леклера, который мешает ему в гонках

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин объяснил, чего не хватает пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру в гонках.



«Объективно Макс Ферстаппен в этом году сильнее, как и «Ред Булл» в целом. Всё-таки у него уже имеется опыт борьбы за чемпионство. Возможно, на одном круге Шарль будет превосходить Макса. Но когда идёт гонка, то за Леклера страшновато — начинаешь думать, доедет он или нет. Ему не хватает уверенности. И такие ошибки, как на Гран-при Франции, тоже недопустимы. Ферстаппен же едет уверенно», — сказал Сироткин в видео на YouTube-канале SMP Racing.



Напомним, Шарль Леклер сошёл с дистанции гонки на Гран-при Франции. На момент схода пилот «Феррари» был лидером. Победителем в итоге стал Макс Ферстаппен.