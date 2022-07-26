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Сироткин назвал недостаток Леклера, который мешает ему в гонках

Сироткин назвал недостаток Леклера, который мешает ему в гонках
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Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин объяснил, чего не хватает пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру в гонках.

«Объективно Макс Ферстаппен в этом году сильнее, как и «Ред Булл» в целом. Всё-таки у него уже имеется опыт борьбы за чемпионство. Возможно, на одном круге Шарль будет превосходить Макса. Но когда идёт гонка, то за Леклера страшновато — начинаешь думать, доедет он или нет. Ему не хватает уверенности. И такие ошибки, как на Гран-при Франции, тоже недопустимы. Ферстаппен же едет уверенно», — сказал Сироткин в видео на YouTube-канале SMP Racing.

Напомним, Шарль Леклер сошёл с дистанции гонки на Гран-при Франции. На момент схода пилот «Феррари» был лидером. Победителем в итоге стал Макс Ферстаппен.

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