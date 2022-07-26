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Почему газодизельный «КАМАЗ» не выставляют на «Дакар»? Команда объяснила

Почему газодизельный «КАМАЗ» не выставляют на «Дакар»? Команда объяснила
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал слова пилота газодизельного грузовика команды Сергея Куприянова о том, что его машина во многом даже лучше других боевых грузовиков команды.

«Сергей с нами уже десять лет — или больше, и с самого начала он ведёт этот проект, выступал с ним и на ралли «Шёлковый путь», и в «Африка Эко Рейс». Проект позволяет развивать технологии, связанные с альтернативным топливом, наработки используются и у нас на «КАМАЗе», и в автобусах, например. Использование этих технологий позволяет снизить вредные выбросы — и так совпало, что смесь газа и воздуха даёт лучшее сгорание топлива, за счёт у мотора лучше динамика. Но объём, к сожалению, ограничен. Всего четыре баллона — это позволяет проехать спецучасток, но если приезжать в другую страну, то могут возникнуть проблемы с дозаправкой. А возить столько топлива с собой — проблема.

Но на «Дакаре» поддерживают любые виды альтернативного топлива: электричество, гибриды, водород и так далее. Так что я думаю, что на «Дакаре» этот проект поддерживался бы — они сами хотят прийти к этому к 2030 году. Проект интересный, но, как и у других, есть свои сложности — готовых решений в этой области пока не существует и их нужно придумывать самим, что долго, трудозатратно и дорого», — заявил Сотников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Захарченко.

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