В МАЗе рассказали, как заменили на гоночных грузовиках детали, попавшие под санкции

Руководитель и боевой пилот белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, как действует команда в условиях санкций. По словам Вязовича, белорусский гоночный коллектив переходит на работу с новыми поставщиками.
«Мы первыми из спортивных команд оказались в такой ситуации, потому что Минский автомобильный завод попал под санкции как раз во время «Шёлкового пути» 2021 года, и вот уже год мы живём под санкциями. Тоже нет практически никаких решений, за исключением перехода на запчасти тех производителей, к которым есть доступ. В том числе это белорусские компании, Китай и те страны, которые готовы с нами работать и сотрудничать.
Сейчас у нас идёт работа по переходу на новых поставщиков. Не надо испытывать иллюзий — это неизбежное развитие событий, которое может повлиять на технический уровень команды как в отрицательную, так и в положительную сторону. Через это придётся пройти, и, возможно, мы от этого даже выиграем. Просто потому, что, на мой взгляд, дела так не ведутся, когда всё в одну кучу перемешано», — заявил Вязович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.
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