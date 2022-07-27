Вязович: тенденцию в мире в отношении спортсменов из Беларуси и России считаю недопустимой

Руководитель и боевой пилот белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Во все времена спорт объединял всех, включая непримиримых врагов. Я лично спортсменов любых стран не считаю за врагов, и я только за здоровую конкуренцию. И общую тенденцию, которая сложилась в мире в отношении спортсменов из Беларуси и России, я считаю недопустимой и говорящей о низком уровне социального развития людей, которые принимают такие решения», – заявил Вязович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.