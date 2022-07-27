«Иначе о титуле можно забыть». Экс-пилот Формулы-1 объяснил, что нужно сделать «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса поделился мыслями о борьбе за титул в нынешнем сезоне Формулы-1, которая ведётся между «Ред Булл» и «Феррари». По мнению Педро, гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс должны занять первые два места в следующих нескольких Гран-при, чтобы быть в состоянии вести борьбу с австрийской командой.
«Отныне «Феррари» должна быть агрессивной. Единственный способ остановить Макса — это дубли Шарля и Карлоса в следующих нескольких гонках, иначе о титуле можно будет забыть.
И дело не только в дефиците в 63 очка, но и в том, что «Феррари» борется с Ферстаппеном и «Ред Булл». У них такой же пакет, как и у «Феррари», однако австрийская команда более надёжна, и поэтому «Скудерии» будет очень сложно наверстать упущенное», — приводит слова де ла Росы издание Racingnews365.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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