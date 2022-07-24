А так ли хорош Леклер? Звезда «Феррари» сам выбросил победу и вообще регулярно ошибается

Гран-при Франции обещал стать напряжённой схваткой действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена и лидера «Феррари» Шарля Леклера. И примерно так всё и было до 18-го круга — пока лидирующий монегаск не улетел в отбойник, упустив, как стало понятно позднее, верную победу.

Это уже не первая ошибка Леклера в этом году, да и раньше монегаск не раз разбивал машины на ровном месте. И кажется, что к борьбе с Ферстаппеном за титул он попросту не готов.

Провал в Ле-Кастелле

Самое поразительное в вылете Леклера на Гран-при Франции то, что в этот момент гонщик «Феррари» не испытывал слишком уж большого прессинга: Ферстаппен к тому моменту износил резину, отстал и уехал на пит-стоп. Да, Шарлю нужно было атаковать, чтобы не уступить переобувшемуся в свежую резину Максу слишком много, но гонка не достигла своего экватора — и после своей остановки Леклер почти наверняка вернул бы себе позицию, так как голландцу понадобился второй пит-стоп, либо пилот «Ред Булл» износил бы резину.

Эта авария в итоге стоила Шарлю 25 очков (не говоря уже о том, что сход «Феррари» позволил Ферстаппену набрать дополнительные семь баллов), а ранее по ходу сезона Леклер потерял семь очков из-за вылета в Имоле — прессинга тогда монегаск тоже не испытывал, но пытался догнать доминировавших гонщиков «Ред Булл». То есть только эти две ошибки стоили лидеру «Феррари» 32 баллов — а это половина от 63 очков, которые он теперь проигрывает Ферстаппену в турнирной таблице.

Леклер должен был уверенно выигрывать Гран-при Франции Фото: Clive Rose/Getty Images

Напомним, сам Макс, когда в прошлом году сражался за чемпионство с Льюисом Хэмилтоном, выступал фактически безупречно и практически каждый раз набирал максимально возможное, исходя из скорости машины, количество очков. За весь сезон-2021 голландец лишь четыре раза не был ни первым, ни вторым — из-за столкновений с британцем, завала в Венгрии и лопнувшей в Баку шины.

Появившись в Формуле-1, Ферстаппен был на трассе резким и агрессивным, странно оценивал риски и, например, опасно обгонял кругового Окона в Сан-Паулу. Но со временем Макс стал пилотировать намного взвешеннее, ошибки исчезли, а на грубость голландец идёт лишь тогда, когда без неё никак. Леклер в этом смысле на несколько шагов позади своего визави.

Леклер не меняется

Шарль дебютировал в Формуле-1 в 2018 году — и уже в 2019-м перебрался из «Заубера» (тогда так называлась «Альфа Ромео») в «Феррари», после чего едва не победил уже во второй гонке в цветах «Скудерии». Но затем он разбил машину в квалификации в Баку, а в Монако, где вынужден был стартовать с конца пелотона, несмотря на просьбы команды быть терпеливым, уже на девятом круге налетел на Хюлькенберга в «Раскассе».

В сезоне-2020 проблемы продолжились: на Гран-при Штирии Леклер в третьем повороте врезался в Феттеля, с которым выступал за одну команду, в Италии на высокой скорости вылетел в «Параболике», а на старте Гран-при Сахира устроил завал с участием трёх машин.

«Феррари» Леклера после завала на Гран-при Сахира в 2020 году Фото: Hamad I Mohammed/Getty Images

В 2021 году ситуация, казалось бы, наладилась — крупная ошибка за весь сезон была лишь одна (авария в квалификации в Монако, из-за которой Леклер так и не смог стартовать в гонке), но, похоже, что это была лишь видимость. Так, за половину сезона-2022 на счету Шарля уже по меньшей мере две крупные ошибки.

Монегаск по-прежнему не использует все свои шансы на сто процентов — и, разумеется, на фоне поломок «Феррари» и ошибок стратегов победа в Ле-Кастелле и подиум в Имоле не сделали бы Леклера лидером чемпионата, но разрыв был бы радикально меньше. Теперь же инициатива безраздельно в руках «Ред Булл» — и виновата в этом не только «Скудерия».