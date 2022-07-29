Источник: у «Макларена» предварительный контракт с Пиастри, Джовинацци — кандидат в «Хаас»

Инсайдер и редактор издания RacingNews366 Дитер Ренкен сообщил, что австралийский гонщик, резервист «Альпин» Оскар Пиастри подписал предварительное соглашение с «Маклареном» на следующий сезон. Ожидается, что Пиастри может сменить в составе коллектива Даниэля Риккардо.



Кроме того, как сообщает источник, команда «Хаас» может рассматривать вариант с возвращением в Формулу-1 итальянца Антонио Джовинацци в случае ухода Мика Шумахера в «Астон Мартин», на место завершающего карьеру Себастьяна Феттеля. Помимо Джовинацци, по мнению Ренкена, на это место может претендовать резервист команды Пьетро Фиттипальди, но только в случае, если он соберёт спонсорский бюджет, а «Хаас» договорится с «Феррари» о занятии вакансии, закреплённой в американской команде за членами её академии.



Ранее другой инсайдер Марк Хьюз сообщал, что в качестве замены Мика Шумахера может быть выбран российский гонщик Роберт Шварцман, ныне выступающий под израильской гоночной лицензией.