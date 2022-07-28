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Кто заменит Феттеля в «Астон Мартин»: Риккардо, Шумахер, Пиастри, де Врис, Хюлькенберг, Магнуссен

Россиянин на шаг ближе к Ф-1? Разбираемся, кто заменит Феттеля в «Астон Мартин»
Дмитрий Захарченко
Кто заменит Феттеля в «Астон Мартин»
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Среди претендентов на интересную вакансию называют Риккардо, Шумахера и даже бразильца из Формулы-2.

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель объявил об уходе из Формулы-1 по окончании сезона-2022. А это значит, что к следующему году «Астон Мартин» должна найти Лэнсу Строллу нового напарника.

Список наиболее вероятных претендентов — в обзоре «Чемпионата».

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Даниэль Риккардо

В последние месяцы в паддоке ходят слухи, что «Макларен» расстанется с Даниэлем Риккардо по окончании сезона — результаты австралийца, который регулярно уступает Ландо Норрису, Уокинг не устраивают. И если Риккардо действительно потеряет место в «Макларене», то станет едва ли не самым логичным претендентом на место Феттеля.

Считается, что для «Астон Мартин» важно иметь опытного гонщика, который смог бы помочь команде развиваться и точно знал бы, чего хочет от инженеров. В теории лучше всех на эту роль подходит Фернандо Алонсо, но сложно представить, что испанец готов перейти к британцам — «Альпин» порой разочаровывает, но пока французы явно быстрее. А в отсутствие Алонсо лучшим таким вариантом является Риккардо: у него огромный опыт работы в больших командах, Дэн выигрывал гонки и весьма популярен — то есть ценен и как маркетинговая инвестиция.

Мик Шумахер — один из главных кандидатов на замену Феттелю

Мик Шумахер — один из главных кандидатов на замену Феттелю

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Мик Шумахер

Немец попал в Формулу-1 как протеже «Феррари», и предполагалось, что, набравшись опыта, он займёт место призового пилота «Скудерии», но в обозримом будущем рассчитывать на это не приходится. Мало того, что Шумахер не выдаёт той скорости, которая позволяла бы говорить о повышении, так ещё и у нынешних пилотов — Леклера и Сайнса — долгосрочные контракты.

Таким образом, самого Мика в принципе ничего в «Хаасе» не удерживает, а за счёт прихода молодого и менее опытного пилота выгоднее смотрелся бы Лэнс Стролл — собственно, ради него Лоуренс Стролл и затеял команду. Ну а освободившееся после ухода Мика место мог бы занять Роберт Шварцман — россиянин продолжает сотрудничать с «Феррари» как резервист, а на тестах молодых пилотов в Абу-Даби работал в том числе с «Хаасом».

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Оскар Пиастри

Один из самых талантливых молодых пилотов современности, действующий чемпион Формулы-2, текущий сезон проводит на скамейке запасных в команде «Альпин», которая, если верить слухам, близка к продлению контракта с Алонсо. На этом фоне появились сообщения, что французы могут одолжить Пиастри «Уильямсу».

Теперь же у Оскара потенциально есть ещё один вариант. У «Астон Мартин» больше ресурсов, чем у «Уильямса», команда готовит новую современную базу, да и при всех проблемах с машиной она у Строллов выглядит пошустрее, чем автомобиль из Гроува. Правда, если Пиастри придёт в команду и сразу же будет регулярно опережать Лэнса, это похоронит репутацию канадца.

Один из самых талантливых молодых пилотов мира Оскар Пиастри этот сезон проводит на скамейке запасных

Один из самых талантливых молодых пилотов мира Оскар Пиастри этот сезон проводит на скамейке запасных

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ник де Врис

Голландца, как и Пиастри, прочили в «Уильямс» на место Николаса Латифи, который откровенно разочаровывает. И у де Вриса тоже появился дополнительный вариант. На счету Ника тоже есть титул в Формуле-2, а ещё он чемпион Формулы-Е и является гонщиком «Мерседеса», чьими двигателями пользуется «Астон Мартин».

В то же время для Лэнса Стролла появление в команде де Вриса несёт меньше рисков: у голландца больше опыта, чем у Пиастри, и, если даже он будет опережать сына владельца команды, это не будет выглядеть полным провалом.

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Фелипе Другович

Ещё один возможный дебютант — Фелипе Другович, который сейчас уверенно лидирует в Формуле-2. Бразильца не относят к звёздам молодёжных серий, поскольку в Ф-2 он проводит уже третий сезон, однако выигрывать отдельные заезды Фелипе начал уже в дебютный год, и лишь 2021-й в составе «УНИ-Виртуози» у гонщика не задался вовсе.

Друговича поддерживает семья, владеющая сетью магазинов автозапчастей в Латинской Америке, и, хотя поддерживаемый Лоуренсом Строллом «Астон Мартин» в деньгах вроде бы не нуждается, перспектива сэкономить на расходах за счёт пилота может показаться бизнесмену привлекательной.

Хюлькенберг может вновь вернуться на стартовую решётку

Хюлькенберг может вновь вернуться на стартовую решётку

Фото: Lars Baron/Getty Images

Нико Хюлькенберг

Далеко не самый вероятный вариант, но не упомянуть его невозможно — тем более на фоне того, что в начале сезона Халк довольно успешно подменял заболевшего Себастьяна Феттеля. С одной стороны, замена сомнительная, ведь Нико лишь на один месяц моложе Себа, с другой — Халк давно с командой, хорошо её знает и доказал, что способен без подготовки опережать Лэнса Стролла (хотя не факт, что это плюс).

Кевин Магнуссен

Также среди вариантов для «Астон Мартин» называют Кевина Магнуссена, хотя у датчанина контракт с «Хаасом» на сезон-2023. В данном контексте речь идёт о том, что, если в британской команде решат во что бы то ни стало заменить Феттеля опытным гонщиком, а Риккардо и Хюлькенберг по каким-то причинам не подойдут, «Астон Мартин» мог бы выкупить контракт Кевина и работать с ним. В таком случае, отметим, вновь освобождается место в «Хаасе», которое мог бы занять Шварцман…

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