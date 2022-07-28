Россиянин на шаг ближе к Ф-1? Разбираемся, кто заменит Феттеля в «Астон Мартин»

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель объявил об уходе из Формулы-1 по окончании сезона-2022. А это значит, что к следующему году «Астон Мартин» должна найти Лэнсу Строллу нового напарника.

Список наиболее вероятных претендентов — в обзоре «Чемпионата».

Даниэль Риккардо

В последние месяцы в паддоке ходят слухи, что «Макларен» расстанется с Даниэлем Риккардо по окончании сезона — результаты австралийца, который регулярно уступает Ландо Норрису, Уокинг не устраивают. И если Риккардо действительно потеряет место в «Макларене», то станет едва ли не самым логичным претендентом на место Феттеля.



Считается, что для «Астон Мартин» важно иметь опытного гонщика, который смог бы помочь команде развиваться и точно знал бы, чего хочет от инженеров. В теории лучше всех на эту роль подходит Фернандо Алонсо, но сложно представить, что испанец готов перейти к британцам — «Альпин» порой разочаровывает, но пока французы явно быстрее. А в отсутствие Алонсо лучшим таким вариантом является Риккардо: у него огромный опыт работы в больших командах, Дэн выигрывал гонки и весьма популярен — то есть ценен и как маркетинговая инвестиция.

Мик Шумахер — один из главных кандидатов на замену Феттелю Фото: Dan Mullan/Getty Images

Мик Шумахер

Немец попал в Формулу-1 как протеже «Феррари», и предполагалось, что, набравшись опыта, он займёт место призового пилота «Скудерии», но в обозримом будущем рассчитывать на это не приходится. Мало того, что Шумахер не выдаёт той скорости, которая позволяла бы говорить о повышении, так ещё и у нынешних пилотов — Леклера и Сайнса — долгосрочные контракты.

Таким образом, самого Мика в принципе ничего в «Хаасе» не удерживает, а за счёт прихода молодого и менее опытного пилота выгоднее смотрелся бы Лэнс Стролл — собственно, ради него Лоуренс Стролл и затеял команду. Ну а освободившееся после ухода Мика место мог бы занять Роберт Шварцман — россиянин продолжает сотрудничать с «Феррари» как резервист, а на тестах молодых пилотов в Абу-Даби работал в том числе с «Хаасом».

Оскар Пиастри

Один из самых талантливых молодых пилотов современности, действующий чемпион Формулы-2, текущий сезон проводит на скамейке запасных в команде «Альпин», которая, если верить слухам, близка к продлению контракта с Алонсо. На этом фоне появились сообщения, что французы могут одолжить Пиастри «Уильямсу».



Теперь же у Оскара потенциально есть ещё один вариант. У «Астон Мартин» больше ресурсов, чем у «Уильямса», команда готовит новую современную базу, да и при всех проблемах с машиной она у Строллов выглядит пошустрее, чем автомобиль из Гроува. Правда, если Пиастри придёт в команду и сразу же будет регулярно опережать Лэнса, это похоронит репутацию канадца.

Один из самых талантливых молодых пилотов мира Оскар Пиастри этот сезон проводит на скамейке запасных Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ник де Врис

Голландца, как и Пиастри, прочили в «Уильямс» на место Николаса Латифи, который откровенно разочаровывает. И у де Вриса тоже появился дополнительный вариант. На счету Ника тоже есть титул в Формуле-2, а ещё он чемпион Формулы-Е и является гонщиком «Мерседеса», чьими двигателями пользуется «Астон Мартин».



В то же время для Лэнса Стролла появление в команде де Вриса несёт меньше рисков: у голландца больше опыта, чем у Пиастри, и, если даже он будет опережать сына владельца команды, это не будет выглядеть полным провалом.

Фелипе Другович

Ещё один возможный дебютант — Фелипе Другович, который сейчас уверенно лидирует в Формуле-2. Бразильца не относят к звёздам молодёжных серий, поскольку в Ф-2 он проводит уже третий сезон, однако выигрывать отдельные заезды Фелипе начал уже в дебютный год, и лишь 2021-й в составе «УНИ-Виртуози» у гонщика не задался вовсе.



Друговича поддерживает семья, владеющая сетью магазинов автозапчастей в Латинской Америке, и, хотя поддерживаемый Лоуренсом Строллом «Астон Мартин» в деньгах вроде бы не нуждается, перспектива сэкономить на расходах за счёт пилота может показаться бизнесмену привлекательной.

Хюлькенберг может вновь вернуться на стартовую решётку Фото: Lars Baron/Getty Images

Нико Хюлькенберг

Далеко не самый вероятный вариант, но не упомянуть его невозможно — тем более на фоне того, что в начале сезона Халк довольно успешно подменял заболевшего Себастьяна Феттеля. С одной стороны, замена сомнительная, ведь Нико лишь на один месяц моложе Себа, с другой — Халк давно с командой, хорошо её знает и доказал, что способен без подготовки опережать Лэнса Стролла (хотя не факт, что это плюс).

Кевин Магнуссен

Также среди вариантов для «Астон Мартин» называют Кевина Магнуссена, хотя у датчанина контракт с «Хаасом» на сезон-2023. В данном контексте речь идёт о том, что, если в британской команде решат во что бы то ни стало заменить Феттеля опытным гонщиком, а Риккардо и Хюлькенберг по каким-то причинам не подойдут, «Астон Мартин» мог бы выкупить контракт Кевина и работать с ним. В таком случае, отметим, вновь освобождается место в «Хаасе», которое мог бы занять Шварцман…