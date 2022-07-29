Смоляр прокомментировал победу в квалификации Формулы-3 в Венгрии

Российский гонщик «МП Моторспорт» Александр Смоляр прокомментировал победу в квалификации этапа Формулы-3 в Венгрии.



«В квалификации у нас было три попытки. Я нарушил лимиты трассы на первой попытке, поэтому не стал устанавливать результат, а во второй попытке рискнул выложиться по полной. Это был приличный круг, а затем я увидел красные флаги, и я знал, что некоторые соперники продолжали атаковать, так что я решил, что это может пойти мне на пользу. После этого у меня была ещё одна попытка и я не сдался, смог поставить всё на кон, улучшить результат и закрепить поул.



Я очень хочу победить в воскресенье. Первый поул здесь я взял на мокрой трассе, но сейчас я смог сделать это и посуху, так что я доволен. Надеюсь, что мы будем достаточно стабильны, чтобы быть на подиуме или выиграть гонку», — приводит слова Смоляра официальный сайт Формулы-3.

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