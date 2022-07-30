В «Хаасе» оценили работу новинок на Гран-при Венгрии

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен оценил работу новинок команды, который были привезены на Гран-при Венгрии.



«День прошёл главдко, у нас не визникало никаких проблем и машина произвела отличное впечатление. В целом, она соответствует ожиданиям, так что я рад. Преджстоит ещё поработать, чтобы выжать из новинок большее. На это потребуется время, но сейчас всё хорошо. Надеюсь, что завтра мы сможем сделать шаг вперёд. Судя по всему, квалификация будет дождевой, так что возможны сюрпризы», — приводит слова Магнуссена пресс-служба команды.



Руководитель коллектива Гюнтер Штайнер также остался доволен работой обновлений.



«Не самая плохая сессия. Мы пытались оценить работу обновлений на машине Кевина – в данный момент они выглядят многообещающими. Ещё предстоит поработать с балансом, но мы пока не придумали, что с ним можно сделать», — отметил Штайнер.