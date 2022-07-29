Штайнер ответил на заявления о том, что «Хаас» копирует «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на заявления о том, что его команда представит на Гран-при Венгрии «белую «Феррари».



«Мы и правда вдохновлялись концепцией «Феррари». Что в этом не так? Обвинения в копировании? Если кто-то будет спрашивать, почему мы копировали «Феррари», я отвечу: «А почему мы должны копировать «Уильямс»? Не хочу показаться неуважительным, но это другая концепция и они медленнее нас. Если уж копировать, то только у лучших, а сейчас это «Ред Булл» и «Феррари».



У нас тот же двигатель, что у «Феррари», та же коробка, та же подвеска. Сложите 1+1. Они выигрывают гонки, так зачем копировать что-то от других?» — цитирует Штайнера Grandprix.



Ранее Штайнер подтвердил, что на Гран-при Венгрии обновлённую машину получит только Кевин Магнуссен.