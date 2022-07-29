Штайнер ответил на заявления о том, что «Хаас» копирует «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на заявления о том, что его команда представит на Гран-при Венгрии «белую «Феррари».
«Мы и правда вдохновлялись концепцией «Феррари». Что в этом не так? Обвинения в копировании? Если кто-то будет спрашивать, почему мы копировали «Феррари», я отвечу: «А почему мы должны копировать «Уильямс»? Не хочу показаться неуважительным, но это другая концепция и они медленнее нас. Если уж копировать, то только у лучших, а сейчас это «Ред Булл» и «Феррари».
У нас тот же двигатель, что у «Феррари», та же коробка, та же подвеска. Сложите 1+1. Они выигрывают гонки, так зачем копировать что-то от других?» — цитирует Штайнера Grandprix.
Ранее Штайнер подтвердил, что на Гран-при Венгрии обновлённую машину получит только Кевин Магнуссен.
- 29 июля 2022
-
15:11
-
14:59
-
14:17
-
14:12
-
13:33
-
13:10
-
12:56
-
12:32
-
12:27
-
12:15
-
11:45
-
11:32
-
10:40
-
10:38
-
10:28
-
10:27
-
10:02
-
09:45
-
09:40
-
00:48
-
00:44
-
00:28
-
00:03
- 28 июля 2022
-
22:51
-
21:51
-
20:49
-
19:57
-
18:40
-
17:20
-
16:48
-
16:42
-
15:38
-
15:16
-
15:03
-
14:50