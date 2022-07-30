Чандхок предположил, кто заменит Феттеля в «Астон Мартин»

Бывший индийский гонщик Формулы-1 Карун Чандхок поделился мнением относительно того, кто займёт место Себастьяна Феттеля в новом сезоне.



Напомним, четырёхкратный чемпион мира объявил о том, что нынешний сезон Формулы-1 станет для него последним в карьере.



«Честно говоря, я бы остановил свой выбор на Алексе Албоне. У него хороший опыт работы с новым поколением болидов Формулы-1, и он здорово себя показывает в «Уильямсе». Думаю, он мог бы стать напарником для Лэнса Стролла. Но, разумеется, можно выбрать и кого-то из тех ребят, кого сейчас нет в паддоке. Например, Ника де Вриса или Оскара Пиастри», — приводит слова Чандхока GPBlog.



Сам Себастьян Феттель сказал, что рассмотрел бы кандидатуру пилота «Хааса» Мика Шумахера.

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