Чандхок предположил, кто заменит Феттеля в «Астон Мартин»
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Бывший индийский гонщик Формулы-1 Карун Чандхок поделился мнением относительно того, кто займёт место Себастьяна Феттеля в новом сезоне.
Напомним, четырёхкратный чемпион мира объявил о том, что нынешний сезон Формулы-1 станет для него последним в карьере.
«Честно говоря, я бы остановил свой выбор на Алексе Албоне. У него хороший опыт работы с новым поколением болидов Формулы-1, и он здорово себя показывает в «Уильямсе». Думаю, он мог бы стать напарником для Лэнса Стролла. Но, разумеется, можно выбрать и кого-то из тех ребят, кого сейчас нет в паддоке. Например, Ника де Вриса или Оскара Пиастри», — приводит слова Чандхока GPBlog.
Сам Себастьян Феттель сказал, что рассмотрел бы кандидатуру пилота «Хааса» Мика Шумахера.
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