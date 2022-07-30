Расселл выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Леклер — третий, Ферстаппен — десятый

В Будапеште завершилась квалификация Гран-при Венгрии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс. Топ-3 замкнул напарник Сайнса Шарль Леклер.



Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал седьмой результат.



Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», столкнулся с проблемами с силовой установкой в третьем сегменте и по итогам квалификации остался лишь десятым.



Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация



1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.317,377.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,044.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,190.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,392.

5. Эстебан Окон («Альпин») +0,641.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,701.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,765.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,780.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,002.

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,446.



Не прошли в третий сегмент:



11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.18,516.

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.18,573.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.18,825.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.19,137.

15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.19,202.



Не прошли во второй сегмент:



16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.19,240.

17. Алекс Албон («Уильямс») — 1.19,256.

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.19,273.

19. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.19,527.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.19,570.