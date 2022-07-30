Джордж Расселл завоевал первый поул в карьере
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл на Гран-при Венгрии завоевал первую поул-позицию в карьере. По итогам третьего сегмента квалификации в Будапеште Расселл на 0,044 секунды опередил пилота «Феррари» Шарля Леклера.
До этапа в Венгрии лучшей стартовой позицией в карьере Расселла было второе место — он дважды по итогам квалификации завоёвывал первый ряд стартовой решётки — на Гран-при Бахрейна 2020 года и Гран-при Бельгии 2021 года.
Расселл стал 105-м обладателем поула в истории чемпионата мира Формулы-1. Больше всего поул-позиций в карьере завоёвывал напарник Расселла по «Мерседесу», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон — на его счету 103 победы в квалификациях.
Напомним, гонка Гран-при Венгрии пройдёт завтра, 31 июля.
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