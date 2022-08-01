Хэмилтон: Ферстаппен стартовал десятым, развернулся на трассе, но всё равно выиграл гонку
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил преимущество болида «Ред Булл» над немецкой командой.
«Если говорить о гонке Макса Ферстаппена, то он стартовал с десятой позиции, по ходу гонки его занесло и развернуло, но он всё равно победил. Это говорит всё о мощи болида «Ред Булл».
Мы с командой работаем на победу на одном из Гран-при и надеемся, что она будет. В этот уик-энд тоже могли быть шансы, если бы мы оба стартовали в лидирующей группе. Можно было бы сработать лучше, поддержать друг друга в плане стратегии. Если сохраним темп, то ещё попытаемся сразиться», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
Льюис Хэмилтон на Гран-при Венгрии финишировал вторым, уступив лишь Максу Ферстаппену, Джордж Расселл — третий.
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