«Оп, сюрприз». Оруджев высказался о провальной тактике «Феррари» на Гран-при Венгрии

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказался о провальной тактике «Феррари» на Гран-при Венгрии.
Напомним, Шарль Леклер по итогам гонки финишировал шестым, использовав на своём третьем отрезке «хард», в отличие от большинства соперников. На этих шинах Шарль пропустил соперников вперёд, а затем и вовсе отправился на третий пит-стоп за «софтом».
«Сложно сказать, что с „Феррари“. Но сейчас сложно назвать это как-то, кроме как откровенной тупостью. Ладно если бы они первые из всех поставили «хард», и оп, сюрприз: он не работает. Так были же примеры до них: «Альпин» страдал на «харде»
Могли ли они сделать иначе? Могли, конечно. Могли «софт» на второй отрезок поставить, к примеру. И потом уже иметь возможность ставить «медиум» до финиша. Но, на мой взгляд, не надо было реагировать Леклером на пит-стоп Макса. Между ними в тот момент было порядка шести секунд. Да, Макс поехал быстрее, но если вы не можете поставить «медиум», то и исходите из того, что тогда будете брать «софтом» и скоростью в конце гонки. Уверен, что «софт» в конце гонки на пустой машине кругов 20 спокойно проехал бы, и темп был бы в другой лиге от Макса, — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
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