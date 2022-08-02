Руководитель «Уильямса» считает, что Албону стоит быть пожёстче со своими инженерами

Руководитель «Уильямса» Йост Капито считает, что тайско-британский пилот команды Александер Албон слишком мягок со своими инженерами.



«Как только он закрывает визор — он становится настоящим бойцом. Но, как мы считаем, он мог бы быть более жёстким за пределами кокпита. Например, он мог бы быть пожёстче с инженерами. Думаю, это пошло бы на пользу обеим сторонам.



Но в целом мы под впечатлением. Год, проведённый в резерве, дал ему хорошее понимание того, как работает связь между пилотом и командой. Он видел, как команда работает с гонщиками со стороны, и я думаю, что это ему очень помогает», — приводит слова Йоста Капито PlanetF1.



Ранее Капито заявил, что Албон останется в команде в сезоне-2023.