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В «Уильямсе» заявили, что Албон останется в команде на сезон-2023

В «Уильямсе» заявили, что Албон останется в команде на сезон-2023
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито подтвердил, что тайско-британский гонщик Александер Албон останется в команде в сезоне-2023.

«Он счастлив здесь. Даже если бы у него была возможность сменить команду, он бы этого не хотел», — сказал Йост Капито в эфире Sky Sports.

Напомним, Албон стал пилотом «Уильямса» перед стартом сезона-2022, вернувшись в Формулу-1 после однолетнего перерыва.

В нынешнем сезоне Албон занимает 19-ю позицию в чемпионате мира, набрав три очка — Алекс финишировал 10-м в гонке Гран-при Австралии и девятым на Гран-при Майами.

Ранее СМИ сообщали, что напарник Албона, Николас Латифи, покинет Формулу-1 по окончании сезона. Кандидатами на замену Латифи считаются Ник де Врис и Оскар Пиастри.

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