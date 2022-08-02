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Алонсо подписал с «Астон Мартин» контракт по схеме «1+1+1» с зарплатой $ 20 млн за сезон

Алонсо подписал с «Астон Мартин» контракт по схеме «1+1+1» с зарплатой $ 20 млн за сезон
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Испанское издание AS сообщает подробности контракта Фернандо Алонсо с «Астон Мартин», который вступит в силу с сезона-2023.

Алонсо подписал контракт с «Астон Мартин» на три года по схеме «1+1+1». В контракте прописаны опции продления и досрочного расторжения после каждого сезона, но воспользоваться ими может только Алонсо. Зарплата испанского гонщика составит $ 20 млн за сезон.

Также сообщается, что в «Астон Мартин» планировали подписать новый однолетний контракт с Феттелем, но немец решил уйти. С Алонсо же переговоры начались сразу после того, как Себастьян сообщил о своём решении.

Ранее Алонсо не мог прийти к соглашению с «Альпин» из-за срока контракта. Фернандо хотел получить соглашение как минимум на два года, к чему не были готовы во французской команде. После того как в «Альпин» пошли на условия Алонсо, он в итоге решил принять предложение от «Астон Мартин».

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