Сарджент проведёт тренировку за «Уильямс». Его считают претендентом на место в команде

Американский гонщик Формулы-2 Логан Сарджент проведёт первую свободную практику в составе «Уильямса» на Гран-при США Формулы-1. Об этом информирует пресс-служба британской команды. Сарджент займёт место Николаса Латифи.



«Я очень рад возможности провести первую свободную практику в Остине. Получить шанс на Гран-при США — нечто совершенно особенное для меня. Огромное спасибо «Уильямсу» за доверие. Моя цель будет заключаться в том, чтобы узнать как можно больше об автомобилях нового поколения. С нетерпением жду возможности максимально использовать этот опыт и по-настоящему насладиться им», — сказал Сарджент.



Отметим, что Сарджент считается одним из основных претендентов на место в «Уильямсе» в 2023 году. Гран-при США пройдёт с 21 по 23 октября.

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