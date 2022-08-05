Марко: «Феррари» делает неправильно почти всё

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал борьбу с «Феррари» за чемпионский титул.
«Феррари» делает неправильно почти всё. Например, в Будапеште они сначала не подобрали шины в нужное температурное окно, а также выбрали неправильную стратегию пит-стопов.
Но я бы также хотел, чтобы работа Макса была оценена должным образом. Он выиграл, стартовав с десятого места, на трассе, про которую обычно говорят, что тут нет шансов обгонять.
Почти каждый уик-энд доставляет удовольствие, что отличает этот сезон от предыдущего, когда всё было на нервах. Но обидно, что «Феррари» допускает так много ошибок. Они выступают значительно ниже своих возможностей и это грустно. Но, думаю, они вернутся, так как у них очень мощная машина», — приводит слова Марко GrandPX.
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