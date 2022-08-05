Шварцман: сделаю всё, чтобы получить свой шанс в Формуле-1
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Российский пилот Роберт Шварцман высказался о своём будущем. По словам россиянина, он постарается пробиться в Формулу-1 в следующем сезоне.
«Конечно, я думал о следующем сезоне. Моя главная цель — попасть в Формулу-1. Я сделаю всё, чтобы получить свой шанс. После этого мы примем решение вместе с «Феррари», но сейчас об этом слишком рано говорить. Посмотрим. Конечно, я надеюсь, что проделанная мной работа поможет в этом.
Если говорить честно, то у меня нет плана «Б». Но даже если я не смогу попасть в Формулу-1, какие-то альтернативные проекты всегда будут доступны. Иногда я задумываюсь над тем, чем я могу заниматься, но сейчас я полностью сосредоточен на Формуле-1», — приводит слова Шварцмана итальянская редакция Motorsport.
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