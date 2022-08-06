Мика Хаккинен оценил грядущий переход Алонсо из «Альпин» в «Астон Мартин»
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился мыслями о переходе пилота «Альпин» Фернандо Алонсо в «Астон Мартин», который должен случиться в следующем году.
«Новость о том, что Фернандо Алонсо заменит Себастьяна в «Астон Мартин», удивит многих. Но он по-прежнему очень увлечён гонками в Формуле-1 и показал несколько действительно сильных выступлений в «Альпин». Он действительно помог Эстебану Окону одержать ту знаменитую победу в Венгрии в прошлом году. Будучи двукратным чемпионом мира, он обладает большим опытом, а также большим авторитетом. Эти качества руководство «Астон Мартин» высоко ценит. Это действительно интересная смена пилота на 2023 год», — приводит слова Хаккинена Grandprix247.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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