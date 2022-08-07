Тост: Феттель на вершине списка, уступая только Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о четырёхкратном чемпионе мира, пилоте «Астон Мартин» Себастьяне Феттеле, который решил покинуть Формулу-1 по окончании нынешнего сезона. Вместе они сотрудничали на заре карьеры Феттеля.



«Наблюдая за его манерой работы, мне было ясно, что он станет поистине большим гонщиком. Я был убеждён, что он может стать чемпионом мира, если он окажется в нужное время в правильной команде. С «Ред Булл» в этом отношении всё совпало. А потом он добился успеха с «Феррари». Нам будет его не хватать, как и мне лично, конечно. Он фантастический персонаж, всегда открытый и просто очень успешный.



Мы всегда будем помнить о нём, потому что с четырьмя титулами чемпиона мира он на вершине списка, уступая только Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону. Да, у Хуан-Мануэля Фанхио их пять, но потом он и Ален Прост, и потому он будет в истории», — приводит слова Тоста Grandprix247.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год: