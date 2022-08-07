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Квят и Русинов выиграли гонку на «Игоре Драйв», Петров и Алёшин — третьи

Квят и Русинов выиграли гонку на «Игоре Драйв», Петров и Алёшин — третьи
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Завершился второй этап гонок на выносливость серии Russian Endurance Challenge (REC), который состоялся сегодня, 7 августа, на трассе «Игора Драйв», расположенной в Ленинградской области. Гонщики преодолели дистанцию в 469 км (115 кругов).

Победу в абсолютном зачёте одержали бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят и Роман Русинов, выступившие за команду G-Drive Racing. Вторыми финишировали Сергей Столяров и Ринат Салихов из Yadro Motorsport, третьими – Михаил Алёшин и Виталий Петров из SMP Racing.

Напомним, первый этап гонок на выносливость Russian Endurance Challenge состоялся 24 июля на трассе Moscow Raceway в Москве, победителем стал Денис Ременяко из команды Capital Racing Team.

Ранее в интервью Даниил Квят поделился впечатлениями от обновлённой трассы на «Игоре Драйв».

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