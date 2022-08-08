Нико Росберг сообщил о вмешательстве князя Монако в переговоры о сохранении Гран-при

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг сообщил, что правящий князь Монако Альбер II принял участие в переговорах о сохранении местного Гран-при. Напомним, текущий контракт этапа с Формулой-1 истекает в конце года.
«Князь Альбер лично вмешался в переговоры, поскольку Автомобильный клуб Монако по-прежнему занимает категоричную позицию. И здесь, очевидно, необходим посредник, который объединил бы людей, а в частности Формулу-1 и Автомобильный клуб. Принц крайне в этом заинтересован, и я надеюсь, что этап в Монако останется в календаре.
Мы говорим о гоночной истории и самой гламурной гонке сезона. И она должна остаться. Организаторам из Монако приходится приспосабливаться. На трассе можно увидеть спонсоров, конкурирующих с Формулой-1, часы и тому подобное… всё это довольно сложно, поэтому необходимо найти золотую середину», – приводит слова Росберга издание motorsport-total.
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