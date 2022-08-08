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В «Астон Мартин» ожидают, что соперники скопируют их заднее крыло к Гран-при Сингапура

В «Астон Мартин» ожидают, что соперники скопируют их заднее крыло к Гран-при Сингапура
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак ожидает, что соперники скопируют решение британской команды, связанное с задним антикрылом.

«Комментарии про нас как про зелёный «Ред Булл» были отчасти несправедливыми, но в Формуле-1 так и происходит. Следующими гонками, в которых большое значение будет иметь прижимная сила — Зандворт и Сингапур. Я был бы удивлён, если бы в Сингапуре мы оказались единственными, кто выступает с таким решением», — приводит слова Крака Motorsport-Total.

Новое крыло машины «Астон Мартин» привлекло интерес во время первых практик Гран-при Венгрии из-за необычной формы. Деталь напоминает традиционные задние крылья с концевыми пластинами, которые использовались до нынешнего сезона.

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