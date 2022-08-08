В «Астон Мартин» ожидают, что соперники скопируют их заднее крыло к Гран-при Сингапура
Поделиться
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак ожидает, что соперники скопируют решение британской команды, связанное с задним антикрылом.
«Комментарии про нас как про зелёный «Ред Булл» были отчасти несправедливыми, но в Формуле-1 так и происходит. Следующими гонками, в которых большое значение будет иметь прижимная сила — Зандворт и Сингапур. Я был бы удивлён, если бы в Сингапуре мы оказались единственными, кто выступает с таким решением», — приводит слова Крака Motorsport-Total.
Новое крыло машины «Астон Мартин» привлекло интерес во время первых практик Гран-при Венгрии из-за необычной формы. Деталь напоминает традиционные задние крылья с концевыми пластинами, которые использовались до нынешнего сезона.
Комментарии
- 8 августа 2022
-
17:56
-
17:49
-
16:24
-
16:16
-
15:54
-
15:21
-
14:36
-
14:16
-
12:18
-
11:23
-
10:56
-
09:39
-
00:29
- 7 августа 2022
-
23:17
-
22:44
-
21:36
-
19:29
-
17:41
-
17:00
-
15:58
-
14:50
-
14:06
-
13:40
-
12:11
-
11:20
-
10:47
-
09:48
-
00:52
- 6 августа 2022
-
22:50
-
22:00
-
21:03
-
19:56
-
18:52
-
17:27
-
16:12
Партнерский контент