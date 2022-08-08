Перес: могу победить любого в Формуле-1, в том числе и Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил уверенность, что он способен победить своего напарника Макса Ферстаппена.
«Я определённо могу стать чемпионом мира. Если всё складывается хорошо, то я могу победить любого в Формуле-1.
В том числе и Макса. Я уже показывал это несколько раз в этом сезоне. К сожалению, это не стало однозначным успехом. Макс невероятный гонщик, он очень крут для своего возраста и прекрасно чувствует машину. Так что вопрос не в том, смогу ли я его обогнать здесь, вопрос в том, в скольких гонках я смогу финишировать впереди него. Здесь стоит говорить о стабильности. Это и отличает чемпиона.
У меня есть это. Мне помогает мой опыт в Формуле-1. Я сталкивался почти со всем. Кроме того, добавьте к этому работу с командой, энергию, которую я вкладываю в силовые тренировки. Я в отличной форме. Это придаёт мне уверенности в себе. Так что я не сомневаюсь, что могу стать чемпионом», — приводит слова Переса Bild.
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