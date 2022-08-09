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Источник: стало известно, почему Комиссия ФИА утвердила контракт Пиастри с «Маклареном»

Источник: стало известно, почему Комиссия ФИА утвердила контракт Пиастри с «Маклареном»
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Издание Racingnews365 со ссылкой на свои источники сообщает, что у австралийского пилота Оскара Пиастри никогда не было контракта с командой Формулы-1 «Альпин».

Пиастри действительно подписывал соглашение с «Альпин» в ноябре, согласно которому команда обязалась предоставить ему определённое количество тестовых часов на болиде Формулы-1. При выполнении обязательств «Альпин» могли предоставить Пиастри место на 2023 год.

При этом соглашение Оскара было заключено не с командой Формулы-1, а с академией «Альпин». Соответственно, данный контракт не зарегистрирован в Комиссии ФИА, которая в связи с этим одобрила контракт Пиастри с «Маклареном», не увидев в этом никаких нарушений.

Ранее руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр заявил, что команда готова обратиться в Высокий суд Лондона, чтобы получить компенсацию.

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