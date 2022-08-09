В «Альпин» пригрозили Пиастри обращением в Высокий суд Лондона

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр подтвердил, что французская команда готовит обращение в Верховный суд Лондона.



«Более чем на 90% уверен, что мы будем обращаться в Верховный суд. Если Комиссия ФИА скажет, что у нас есть контракт с Пиастри, а он отказывается ездить, то будем обращаться за компенсацией. Мы пока не встречались с бухгалтерами, чтобы подсчитать всё, но сделаем это, если дойдёт до суда», — приводит слова Зафнауэра Reuters.



Ожидается, что «Альпин» обратится в суд после летней паузы в Формуле-1. Также существует вариант, что «Альпин» и «Макларен» придут к соглашению, обменяв Оскара Пиастри на Даниэля Риккардо.



Ранее Зафнауэр говорил, что команда потратила достаточно много денег на подготовку Оскара Пиастри, который проходил тесты в Остине.

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