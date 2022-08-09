Никита Мазепин показал фото с 20-летней сестрой

Бывший гонщик Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил свою сестру Анастасию с 20-летием.



«#welcome20», — подписал фотографию Никиту (Анастасия посредине).



Напомним, перед началом нынешнего сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с Мазепиным. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты Дмитрий Мазепин. В предыдущем сезоне «Королевских гонок» Никита не набрал ни одного очка. Ни одного балла не набрал тогда и его напарник, немец Мик Шумахер.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

Ранее по поводу своего участия и участия Никиты в известном ежегодном ралли-марафоне «Дакар» высказался российский гонщик Сергей Карякин.