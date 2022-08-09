Карякин высказался об участии Мазепина и самого себя на «Дакаре»

Российский гонщик Сергей Карякин ответил на вопросы подписчиков по поводу своего участия и участия экс-пилота Формулы-1 Никиты Мазепина в известном ежегодном ралли-марафоне «Дакар».



«Все спрашивают про «Дакар» — рассказываю. Ситуация сейчас неоднозначная, и говорить что-то сейчас сложно. Ждём развития событий. Тот же ответ могу дать про Никиту: поедет ли он на «Дакаре» — пока ждём, что будет дальше. Так что ждём и верим в лучшее», — написал Карякин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Напомним, не так давно Мазепин одержал победу в классе мотовездеходов в ралли-марафоне «Шёлковый путь». Никита представлял команду Can-Am. Для Никиты это был дебют на престижном ралли-марафоне. Карякин был третьим.

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