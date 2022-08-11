В ФИА готовятся представить новый двигатель на экотопливе для Формулы-2 к 2024 году

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила тендер на поставку двигателей нового поколения для чемпионата Формулы-2 с 2024 по 2026 год, сообщает издание RaceFans.

Напомним, на данный момент в Формуле-2 используются двигатели V6 объёмом 3,4 л от компании Mecachrome, подписавшей соглашение на три года, а после продлившей контракт ещё на три.

Как уже сообщалось ранее, Формула-1 готовится к переходу на экотопливо в 2026 году. В ФИА заинтересованы провести тесты горючего на нынешнем двигателе Формулы-2, после чего представить 55-процентную смесь в сезоне-2024.

Согласно требованиям, новый двигатель Формулы-2 должен работать не только на смеси, но и на 100-процентном экотопливе в последующих сезонах.