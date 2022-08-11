В ФИА готовятся представить новый двигатель на экотопливе для Формулы-2 к 2024 году
Поделиться
Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила тендер на поставку двигателей нового поколения для чемпионата Формулы-2 с 2024 по 2026 год, сообщает издание RaceFans.
Напомним, на данный момент в Формуле-2 используются двигатели V6 объёмом 3,4 л от компании Mecachrome, подписавшей соглашение на три года, а после продлившей контракт ещё на три.
Как уже сообщалось ранее, Формула-1 готовится к переходу на экотопливо в 2026 году. В ФИА заинтересованы провести тесты горючего на нынешнем двигателе Формулы-2, после чего представить 55-процентную смесь в сезоне-2024.
Согласно требованиям, новый двигатель Формулы-2 должен работать не только на смеси, но и на 100-процентном экотопливе в последующих сезонах.
Комментарии
- 11 августа 2022
-
01:17
- 10 августа 2022
-
23:32
-
22:05
-
20:58
-
18:39
-
17:41
-
16:45
-
15:06
-
14:04
-
13:11
-
12:38
-
11:09
-
10:23
-
09:44
-
00:40
-
00:39
-
00:17
- 9 августа 2022
-
22:48
-
21:57
-
21:37
-
20:47
-
20:22
-
20:11
-
19:53
-
19:30
-
19:16
-
18:37
-
18:05
-
17:59
-
17:21
-
16:55
-
16:03
-
16:00
-
15:44
-
14:23
Партнерский контент