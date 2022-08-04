Голосование совета ФИА по поправкам в регламент и моторным правилам на 2026 год отложено

Электронное голосование по поправкам в регламент и моторным правилам на 2026 год, запланированное Всемирным советом ФИА, было отложено. Об этом сообщает Motorsport.



Изначально предполагалось, что голосование пройдёт 2 августа, но теперь его перенесли на 8 августа. Также отмечается, что подсчёт результатов может занять чуть больше времени ввиду летнего перерыва в Формуле-1.



Из-за того, что новый моторный регламент на 2026 год не был утверждён, «Ред Булл» и «Порше» не объявляют о соглашении по продаже 50% акций австрийской команды.



Ранее на сайте антимонопольной службы Марокко по ошибке был опубликован документ о возможном слиянии двух крупных компаний. Позже документ исчез с общедоступных страниц сайта.