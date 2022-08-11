Гоночный директор «Феррари»: не хотим, чтобы Шарль Леклер менялся

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекис высказался об ошибках Шарля Леклера и рассказал, что эмоции пилотов во время гонок не являются проблемой.
«В этом сезоне у обоих наших пилотов были и взлёты, и падения. Что бы ни происходило на трассе, они возвращались в боксы и смотрели, что произошло. Уже минут через 15 они отходят и перезагружаются. Так что нет проблемы в том, что во время гонки они показывают какие-то эмоции. После этого у них совершенно другой настрой, они готовы анализировать, и эмоции отходят на второй план.
Ошибки Леклера? Предположим, дело в скорости. Но у него отличный темп, и не хочется что-то менять. Шарль и сам прекрасный гонщик, он сам знает возможности болида. Как и любой человек, он может допустить ошибку. Но мы смотрим на его способности, а не на то, что иногда что-то может пойти не так. Не хотим, чтобы Леклер хоть как-то менялся», — приводит слова Мекиса racingnews365.
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