Хорнер высказался о поведении Леклера
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер комплиментарно высказался о гонщике команды «Феррари» Шарле Леклере.
«Я испытываю большое уважение к тому, как он себя вёл. И опять же, обратите внимание, как он гоняется на трассе — он жёсткий, но справедливый. В первой половине этого чемпионата между Шарлем и Максом было много напряжённых гонок, но не было ни одного касания. Здорово это осознавать», — приводит слова руководителя «Ред Булл» издание Racer.
Напомним, в настоящее время Леклер занимает второе место в общем зачёте пилотов. В активе Шарля 178 очков. У возглавляющего рейтинг Макса Ферстаппена («Ред Булл») 258 баллов.
Макс Ферстаппен-ШарльЛеклер: главные сражения:
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