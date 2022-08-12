Машины Формулы-1 в 2026 году станут меньше и легче

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс сообщил, что в 2026 году машины Формулы-1 станут легче и меньше в размерах.



«Сейчас мы работаем над концепцией машины нового поколения, которая появится в 2026 году. Сейчас у нас есть представление, какой она будет. Один из важных аспектов, которые сейчас удивляют не только многих болельщиков, но и экспертов, — это вес и размеры современных машин. В 2022 году мы пытались уменьшить размеры шасси и ограничить колёсную базу, поскольку машины становились всё длиннее.



Мы смогли ограничить это в какой-то степени, но не так, как хотелось бы. В 2026 году мы пойдём дальше и сделаем всё, что только возможно, чтобы уменьшить её размеры, следовательно, она станет легче», — приводит слова Симондса пресс-служба Формулы-1.

Новость по теме Стало известно, почему не могут утвердить новый регламент Формулы-1 на моторы