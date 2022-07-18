Стало известно, почему не могут утвердить новый регламент Формулы-1 на моторы

Руководители команд Формулы-1 призвали ФИА завершить процесс доработки правил на двигатели на сезон-2026 до летнего перерыва, сообщает AMuS.



Как сообщает источник, после утверждения окончательной редакции регламента у «Ауди» и «Порше» будет 15 дней, чтобы решить, будут ли они участвовать в чемпионате. При этом оба бренда хотели бы объявить об участии в Формуле-1 уже в ближайшее время.



При этом сообщается, что основным моментом, по которому пока не достигнута договорённость, является ограничение времени работы на испытательных стендах до одного часа в день, чем недовольны и в «Ауди», и в «Порше». Кроме того, команды пока не договорились о том, из чего будут изготавливаться поршни новых двигателей. Новые мотористы хотели бы видеть сталь в качестве материала, в то время как «Ауди» и «Порше» выступают за алюминий.

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