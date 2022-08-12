«Скучаю и готов». Шарль Леклер показал, как готовится к возобновлению сезона в Ф-1. Фото

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост в своих социальных сетях, где рассказал, что готов к возобновлению борьбы в Формуле-1 после летнего перерыва. Соревнования продолжатся этапом в СПА, где с 26 по 28 августа пройдёт Гран-при Бельгии.



«Две недели до возвращения в машину. Уже скучаю по гонкам, я готов», — написал Леклер, добавив к сообщению несколько фотографий, демонстрирующих, как он поддерживает форму.

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Напомним, Леклер в настоящее время занимает второе место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе Шарля 178 очков. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 258 баллов.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: