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Алези: нет сомнений, что Риккардо найдёт хорошее место, чтобы снова оказаться на вершине

Алези: нет сомнений, что Риккардо найдёт хорошее место, чтобы снова оказаться на вершине
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Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези высказался об австралийском пилоте «Макларена» Даниэле Риккардо. Ранее сообщалось, что британская команда собирается освободить его от контракта на 2023 год, а сторона Даниэля намерена потребовать финансовую компенсацию в размере около $ 21 млн.

«Даниэль — одна из самых выдающихся личностей Формулы-1. По-моему, его любят все. Конечно, Ландо Норрис — новая звезда Формулы-1. Даниэлю иногда приходится нелегко с машиной, с новыми правилами, и нет никаких сомнений, что он найдёт хорошее место, чтобы снова оказаться на вершине. Мне очень нравится Даниэль», — приводит слова Алези Give me Sport.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

Ранее Ландо Норрис рассказал, что старается помочь своему напарнику Даниэлю и не стремится использовать различные приёмы, чтобы опередить его в общем зачёте.

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