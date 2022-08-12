О'Уорд: Зак Браун обещал дебют в Формуле-1 многим, но у них одно место, а не пять

Пилот IndyCar Пато О'Уорд не считает, что он сможет дебютировать в Формуле-1 в составе «Макларена», за который он выступает в заокеанской серии.



«Скажем начистоту, возможность попасть в Формулу-1 — иллюзия, которая не идёт на пользу мне. Эта мечта очень далека, пусть я и участвую в гонках на высочайшем уровне, этого недостаточно, чтобы убедить боссов «Макларена». Вокруг много вещей, которые мне неподвластны, которые я не смогу контролировать.



Я считаю ситуацию вокруг «Альпин», Пиастри и «Макларена» смехотворной. Я видел это и смеялся. Точно такой же приз Зак Браун обещал другим гонщикам — я о дебюте в Формуле-1. Но у них есть лишь одно место, а не пять», — приводит слова Пато О'Уорда ESPN.