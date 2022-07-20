Зачем «Макларен» устроил скандал в США и чем так хорош гонщик, угрожающий Риккардо?

Автоспортивное информационное поле США, да и не только на днях взорвалось от скандала в уютном и спокойном мирке «Индикара». Действующий чемпион серии испанец Алекс Палоу то ли переходит в «Макларен», то ли не переходит, а если переходит, то куда именно? «Макларен» большой и машин у него много. Между Заком Брауном и мастодонтом американского автоспорта Чипом Ганасси развернулась настоящая битва за гонщика. Давайте разбираться, что почём, а главное, почему Зак Браун так страстно желает заполучить в свои ряды именно этого бойца.

Make Mclaren Great Again

Зак Браун, весёлый и улыбчивый, поначалу не воспринимался как кто-то, кто может «Make Mclaren Great Again». Он точно не похож на Рона Денниса или современных акул бизнеса Ф-1 типа Вольфа и Хорнера. Однако мало-помалу Браун создаёт из «Макларена» не просто гоночную команду или бренд. Можно сказать, что в планах Зака целая гоночная империя. Не стоит забывать, что под руководством Брауна не только «Макларен», но и его собственная гоночная команда «Юнайтед Автоспортс». Вместе они дают ему представительство почти во всех топовых автоспортивных чемпионатах, и чем дальше, тем больше. Однако приоритетом для Брауна сейчас являются гонки на автомобилях с открытыми колёсами, а именно Формула-1 и «Индикар». Со следующего сезона к ним присоединится и Формула-Е. Империя Зака Брауна растёт, и ей нужны бойцы.

В обойме оранжевой команды уже сейчас Ландо Норрис, Даниэль Риккардо, Пато О’Уорд, Феликс Розенквист и Алекс Росси, в роли резервиста числится Херта, есть связи с де Врисом, Вандорном и Пиастри. Ничего себе коллектив, верно?

Так почему же понадобился именно испанец? Алекс Палоу – талантливый пилот с непростой и витиеватой гоночной судьбой. Родился в Испании 1 апреля 1997 года. Начал заниматься картингом в 2003-м, а спустя девять лет стал чемпионом WSK Euro Series в юниорском классе. Титул на этом уровне уже может считаться своеобразным «знаком качества». Два года подряд до титула Алекса чемпионом был Макс Ферстаппен, а через год после Палоу трофей завоевал Ландо Норрис.

Затем приходит время перейти во взрослые гонки. Причём по сравнению с многими другими юниорами следующий сезон Алекса Палоу можно назвать не иначе как скачком. 2014-й он проводит в Евроформуле и Испанской Ф-3. Сейчас вчерашние картингисты, прежде чем пересесть в машину уровня Ф-3 (а это и Формула-3, и Евроформула), проводят годик-другой в машинах класса Ф-4. И не стоит заблуждаться, что сейчас с гонщиками «нянчатся». Отнюдь: пилоты поколения Сенны перед Ф-3 ездили в Формуле «Форд» (что-то среднее между картом и болидом), гонщики поколения Леклера и старше выступали в двухлитровой Формуле «Рено». Есть, конечно, исключения, но общий вывод такой: техника уровня Ф-3 — это серьёзные гоночные машины, перед выступлением там нужно набраться опыта и «обрасти мясом». Но Палоу сразу прыгает в трёшку (европейскую и испанскую), где по итогам сезона занимает третье и второе места.

Дальше уже вполне логичный переход в GP3. Сезон-2015 Алекс закончил на 10-м месте. В его выступлениях периодически сквозил недостаток опыта – например, в Испании, где он накосячил со сцеплением на старте, или в Австрии, где он тоже умудрился заглохнуть на старте. Кроме того, его преследовали технические проблемы и поломки. Но в последний уикенд сезона на трассе Яс-Марина Алекс зарабатывает свою дебютную победу в GP3. В целом сезон Алексу записать в актив можно. Выше него в таблице были в основном ребята очень опытные. Из таких же новичков впереди оказались лишь Антонио Фуоко и Мэт Пэрри (нет, не Чендлер). Эстебан Окон, ставший чемпионом, тоже проводил свой первый сезон в серии, но до этого у него был внушительный накат в других чемпионатах, включая Мировую серию «Рено», которая по-хорошему стояла в табели о рангах молодёжных серий выше GP3. Так что 10-е место было успехом, особенно на фоне общей формы команды «Кампос» и результатов его партнёров.

На грани безденежья

Сезон-2016 Алекс также провёл в «Кампосе» в GP3. Но здесь ситуация стала беспросветной: 15-е место по итогам сезона и один подиум – второе место в Сильверстоуне. Все три пилота «Кампоса» закончили чемпионат во второй десятке. А блистали в том сезоне Шарль Леклер и Алекс Албон.

Испанец в том сезоне также внезапно засветился в кубке «Феррари Челленж». На двух гонках в Хересе Алекс заработал второе место и победу.

Финансирование у Палоу было ограниченным, так что приходилось ездить везде, где была возможность. Именно поэтому в 2017 году Алекс (практически всегда в белом комбинезоне без спонсоров) выступал в японской трёшке и Мировой серии V8 3,5 (так теперь называлась погибающая бывшая Мировая серия «Рено»), а также провёл несколько гонок в Формуле-2. Каждую из представившихся возможностей Алекс использовал по максимуму, так как знал, что других может и не быть. Третье место по итогам сезона в японской Ф-3 с тремя победами и 10 подиумами; 10-е место по итогам неполного сезона в Мировой серии (победа и ещё два подиума в шести гонках); пять очков по итогам двух этапов Ф-2, где Алекс выступал, внимание, под японским флагом.

В 2018 году Алекс возвращается в европейскую трёшку в составе «Хайтека». Снова команда-середняк (до феерической борьбы Мазепина за титул в Ф-2 тут ещё далеко, но логотипы «Уралкалия» уже на борту), которая, даже несмотря на все старания пилота, не позволяет ему бороться на равных с гонщиками «Према» и «Мотопарка». Вообще, пелотон в том сезоне подобрался очень сильный. Кроме чемпиона Шумахера, там также выступало много других именитых молодых пилотов: Дарувала, Випс, Тиктум, Чжоу, Армстронг и, конечно, Шварцман. Итог для Палоу: седьмое место в чемпионате и очень туманные перспективы. Про Формулу-1 (на тот момент) можно было забыть.

Алекс возвращается в Японию, где в 2019 году выступал сразу в двух топовых чемпионатах: Super GT (если очень грубо, японский микс из гонок Гран Туризмо и DTM прошлого поколения) и Супер-Формуле. Тут стоит отметить, что хоть это региональные чемпионаты, уровень и конкуренция там очень высокие. Далеко не каждому пилоту с европейским или мировым опытом удаётся снискать здесь успех. Топовый класс Super GT – GT500 – быстрее лемановских гиперкаров, а Супер-Формула шустрее прототипов LMP1. В кузовной серии Палоу выступал во второй по силе категории GT300 и закончил сезон с напарником Сейджи Аро на 15-м месте, добыв подиум на гонке в Аутополисе. А вот в Супер-Формуле Палоу выступал куда фееричнее: третье место в итоговой таблице с победой на легендарной «Фуджи» и звание лучшего новичка. Состав того сезона в С-Ф был, кстати, весьма впечатляющим. На старт выходили Камуи Кобаяси, Казуки Накадзима, Артём Маркелов, Юри Випс, Дэн Тиктум. Даже Пато О’Уорд провёл несколько этапов.

Первая помощь от «Макларена»

Сильное выступление Палоу, но снова вопрос: «Что теперь?» Остаться «Big in Japan» или двигаться дальше? А если дальше, то куда? В итоге в 2020 году Алекс оказывается в «Индикаре». Его приглашает в свою команду Дейл Койн в тандеме с коллективом Goh, за который Алекс выступал в Super-GT. Кстати, Койн открыл «Индикар» не только Палоу, но и Ромену Грожану годом спустя.

Ковидный сезон стартовал 6 июня. Главные достижения Алекса — первый подиум на «Роад Америка» (третье место после старта с 14-го) и девятая позиция в квалификации «Инди-500». Сезон для испанца закончился на 16-м месте, всего в девяти очках от лучшего новичка – Ринуса Викея. Хороший, в принципе, результат, но проблемы с финансированием никуда не делись, и перспективы снова были туманными.

Дебютный сезон Алекса Палоу в «Индикаре» Фото: Jamie Squire/Getty Images

На помощь пришли Чип Ганасси и… «Макларен». Феликс Розенквист после сильного сезона покидает команду и отправляется как раз в команду Зака Брауна, так что Чипу нужна замена, и он приглашает Алекса.

Палоу наконец в топ-команде. И снова, как раньше, Алекс хватается за предоставившуюся возможность и выжимает из неё максимум: победа в первой же гонке! Потом ещё две и семь подиумов по итогам сезона, включая второе место на «Инди-500». Палоу был очень близок к победе в пятисотке, но неумолимый Элио Кастроневес прошёл испанца за два круга до финиша и умчался к своей четвёртой победе в легендарной гонке. И пусть трофей Борга Уорнера Алексу не покорился, Кубок Астор никуда от него не делся: Алекс Палоу — чемпион!

В его титул не верилось до самого конца сезона, даже несмотря на очковый багаж. Это был всего второй сезон Палоу в «Индикаре», а в соперниках значились признанный мастер, двукратный чемпион Джозеф Ньюгарден и другой талантливый юнец Пато О’Уорд, который при прочих равных отличался более эффектным и зрелищным стилем. Но результат принесла не эффектность, а эффективность.

Чем Палоу лучше О’Уорда?

Так почему же Зак Браун ввязался в борьбу за молодого чемпиона, когда у него и так хватает своих сильных и перспективных пилотов? Браун уже давно грезит мечтой построить мостик между «Индикаром» и Формулой-1. Он по-фанатски любит обе гоночные серии и мечтает связать эти две свои страсти. Кроме того, Ф-1 становится всё более популярна за океаном, и американский гонщик в пелотоне принесёт внимание и спонсоров. И вот тут у нас загвоздочка. За два прошлых года в кокпит в пару к Норрису сватали и О’Уорда и Херту. Оба даже тестировали машину Ф-1, но пока дальше дело не идёт.

И если с О’Уордом тишина действительно удивляет, так как результаты на тестах Пато показывал приличные, то Хёрта, откровенно говоря, последнее время разочаровывает: его преследуют нестабильность и ошибки. И тут на сцену выходит Палоу. Да, Алекс не американец, но к концу сезона за его плечами будет уже три года в «Индикаре», он знаком американской публике. Кроме того, Палоу знает европейские трассы, он выступал здесь и понимает специфику европейских гонок. Что немаловажно, у испанца уже есть суперлицензия, на которую он честно заработал, выиграв титул. И кажется, что именно Алекс – тот пилот, который прямо сейчас готов исполнить американскую мечту Зака Брауна.

Дэн Рикардо, конечно, заверил нас, что останется с «Макларене», но это совсем не обязательно будет означать, что речь идёт именно о статусе боевого пилота команды Формулы-1. Тут в игру вступают юридические тонкости и – пожалуй, можно так говорить – менеджерский гений Брауна. Аналитики и журналисты уже обращали внимание на то, что контракты некоторых пилотов «Макларена» не привязывают их к конкретной гоночной серии. В недавнем интервью Давиду Лэнду Пато О’Уорд так и сказал, что Браун при желании может посадить его в любую машину «Макларена», где бы она ни выступала. Более того, если мы посмотрим тот самый пресс-релиз команды о Палоу, мы ни слова там не найдём об «Индикаре».

Алекс Палоу и Пато О’Уорд Фото: Sean Gardner/Getty Images

Если всё сложится, Палоу станет просто членом ростера «Макларена», а вот где он будет выступать, решать только Заку Брауну. Хотя, возможно, он пообещал гонщику что-то конкретное. Иначе зачем Алексу в таком ультимативном стиле сжигать мосты с командой, с которой он только что добился таких высот?

Что бы ни решили большие боссы Ганасси и Браун, остаётся надеяться, что они не забудут об интересах скромного испанского гонщика, который так близко подошёл к исполнению, казалось, несбыточной мечты. Который, как ему кажется, сделал всё правильно и честно. Но судьба которого теперь совсем не в его руках.