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Биография чемпиона IndyCar Алекса Палоу, который может уйти в «Макларен» и сменить Даниэля Риккардо

Зачем «Макларен» устроил скандал в США и чем так хорош гонщик, угрожающий Риккардо?
Олег Слуцкий
Биография чемпиона IndyCar Алекса Палоу
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В своё время пути Палоу пересекались с Шварцманом, Леклером и Оконом.

Автоспортивное информационное поле США, да и не только на днях взорвалось от скандала в уютном и спокойном мирке «Индикара». Действующий чемпион серии испанец Алекс Палоу то ли переходит в «Макларен», то ли не переходит, а если переходит, то куда именно? «Макларен» большой и машин у него много. Между Заком Брауном и мастодонтом американского автоспорта Чипом Ганасси развернулась настоящая битва за гонщика. Давайте разбираться, что почём, а главное, почему Зак Браун так страстно желает заполучить в свои ряды именно этого бойца.

Make Mclaren Great Again

Зак Браун, весёлый и улыбчивый, поначалу не воспринимался как кто-то, кто может «Make Mclaren Great Again». Он точно не похож на Рона Денниса или современных акул бизнеса Ф-1 типа Вольфа и Хорнера. Однако мало-помалу Браун создаёт из «Макларена» не просто гоночную команду или бренд. Можно сказать, что в планах Зака целая гоночная империя. Не стоит забывать, что под руководством Брауна не только «Макларен», но и его собственная гоночная команда «Юнайтед Автоспортс». Вместе они дают ему представительство почти во всех топовых автоспортивных чемпионатах, и чем дальше, тем больше. Однако приоритетом для Брауна сейчас являются гонки на автомобилях с открытыми колёсами, а именно Формула-1 и «Индикар». Со следующего сезона к ним присоединится и Формула-Е. Империя Зака Брауна растёт, и ей нужны бойцы.

В обойме оранжевой команды уже сейчас Ландо Норрис, Даниэль Риккардо, Пато О’Уорд, Феликс Розенквист и Алекс Росси, в роли резервиста числится Херта, есть связи с де Врисом, Вандорном и Пиастри. Ничего себе коллектив, верно?

Так почему же понадобился именно испанец? Алекс Палоу – талантливый пилот с непростой и витиеватой гоночной судьбой. Родился в Испании 1 апреля 1997 года. Начал заниматься картингом в 2003-м, а спустя девять лет стал чемпионом WSK Euro Series в юниорском классе. Титул на этом уровне уже может считаться своеобразным «знаком качества». Два года подряд до титула Алекса чемпионом был Макс Ферстаппен, а через год после Палоу трофей завоевал Ландо Норрис.

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Затем приходит время перейти во взрослые гонки. Причём по сравнению с многими другими юниорами следующий сезон Алекса Палоу можно назвать не иначе как скачком. 2014-й он проводит в Евроформуле и Испанской Ф-3. Сейчас вчерашние картингисты, прежде чем пересесть в машину уровня Ф-3 (а это и Формула-3, и Евроформула), проводят годик-другой в машинах класса Ф-4. И не стоит заблуждаться, что сейчас с гонщиками «нянчатся». Отнюдь: пилоты поколения Сенны перед Ф-3 ездили в Формуле «Форд» (что-то среднее между картом и болидом), гонщики поколения Леклера и старше выступали в двухлитровой Формуле «Рено». Есть, конечно, исключения, но общий вывод такой: техника уровня Ф-3 — это серьёзные гоночные машины, перед выступлением там нужно набраться опыта и «обрасти мясом». Но Палоу сразу прыгает в трёшку (европейскую и испанскую), где по итогам сезона занимает третье и второе места.

Дальше уже вполне логичный переход в GP3. Сезон-2015 Алекс закончил на 10-м месте. В его выступлениях периодически сквозил недостаток опыта – например, в Испании, где он накосячил со сцеплением на старте, или в Австрии, где он тоже умудрился заглохнуть на старте. Кроме того, его преследовали технические проблемы и поломки. Но в последний уикенд сезона на трассе Яс-Марина Алекс зарабатывает свою дебютную победу в GP3. В целом сезон Алексу записать в актив можно. Выше него в таблице были в основном ребята очень опытные. Из таких же новичков впереди оказались лишь Антонио Фуоко и Мэт Пэрри (нет, не Чендлер). Эстебан Окон, ставший чемпионом, тоже проводил свой первый сезон в серии, но до этого у него был внушительный накат в других чемпионатах, включая Мировую серию «Рено», которая по-хорошему стояла в табели о рангах молодёжных серий выше GP3. Так что 10-е место было успехом, особенно на фоне общей формы команды «Кампос» и результатов его партнёров.

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На грани безденежья

Сезон-2016 Алекс также провёл в «Кампосе» в GP3. Но здесь ситуация стала беспросветной: 15-е место по итогам сезона и один подиум – второе место в Сильверстоуне. Все три пилота «Кампоса» закончили чемпионат во второй десятке. А блистали в том сезоне Шарль Леклер и Алекс Албон.

Испанец в том сезоне также внезапно засветился в кубке «Феррари Челленж». На двух гонках в Хересе Алекс заработал второе место и победу.

Финансирование у Палоу было ограниченным, так что приходилось ездить везде, где была возможность. Именно поэтому в 2017 году Алекс (практически всегда в белом комбинезоне без спонсоров) выступал в японской трёшке и Мировой серии V8 3,5 (так теперь называлась погибающая бывшая Мировая серия «Рено»), а также провёл несколько гонок в Формуле-2. Каждую из представившихся возможностей Алекс использовал по максимуму, так как знал, что других может и не быть. Третье место по итогам сезона в японской Ф-3 с тремя победами и 10 подиумами; 10-е место по итогам неполного сезона в Мировой серии (победа и ещё два подиума в шести гонках); пять очков по итогам двух этапов Ф-2, где Алекс выступал, внимание, под японским флагом.

В 2018 году Алекс возвращается в европейскую трёшку в составе «Хайтека». Снова команда-середняк (до феерической борьбы Мазепина за титул в Ф-2 тут ещё далеко, но логотипы «Уралкалия» уже на борту), которая, даже несмотря на все старания пилота, не позволяет ему бороться на равных с гонщиками «Према» и «Мотопарка». Вообще, пелотон в том сезоне подобрался очень сильный. Кроме чемпиона Шумахера, там также выступало много других именитых молодых пилотов: Дарувала, Випс, Тиктум, Чжоу, Армстронг и, конечно, Шварцман. Итог для Палоу: седьмое место в чемпионате и очень туманные перспективы. Про Формулу-1 (на тот момент) можно было забыть.

Алекс возвращается в Японию, где в 2019 году выступал сразу в двух топовых чемпионатах: Super GT (если очень грубо, японский микс из гонок Гран Туризмо и DTM прошлого поколения) и Супер-Формуле. Тут стоит отметить, что хоть это региональные чемпионаты, уровень и конкуренция там очень высокие. Далеко не каждому пилоту с европейским или мировым опытом удаётся снискать здесь успех. Топовый класс Super GT – GT500 – быстрее лемановских гиперкаров, а Супер-Формула шустрее прототипов LMP1. В кузовной серии Палоу выступал во второй по силе категории GT300 и закончил сезон с напарником Сейджи Аро на 15-м месте, добыв подиум на гонке в Аутополисе. А вот в Супер-Формуле Палоу выступал куда фееричнее: третье место в итоговой таблице с победой на легендарной «Фуджи» и звание лучшего новичка. Состав того сезона в С-Ф был, кстати, весьма впечатляющим. На старт выходили Камуи Кобаяси, Казуки Накадзима, Артём Маркелов, Юри Випс, Дэн Тиктум. Даже Пато О’Уорд провёл несколько этапов.

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Первая помощь от «Макларена»

Сильное выступление Палоу, но снова вопрос: «Что теперь?» Остаться «Big in Japan» или двигаться дальше? А если дальше, то куда? В итоге в 2020 году Алекс оказывается в «Индикаре». Его приглашает в свою команду Дейл Койн в тандеме с коллективом Goh, за который Алекс выступал в Super-GT. Кстати, Койн открыл «Индикар» не только Палоу, но и Ромену Грожану годом спустя.

Ковидный сезон стартовал 6 июня. Главные достижения Алекса — первый подиум на «Роад Америка» (третье место после старта с 14-го) и девятая позиция в квалификации «Инди-500». Сезон для испанца закончился на 16-м месте, всего в девяти очках от лучшего новичка – Ринуса Викея. Хороший, в принципе, результат, но проблемы с финансированием никуда не делись, и перспективы снова были туманными.

Дебютный сезон Алекса Палоу в «Индикаре»

Дебютный сезон Алекса Палоу в «Индикаре»

Фото: Jamie Squire/Getty Images

На помощь пришли Чип Ганасси и… «Макларен». Феликс Розенквист после сильного сезона покидает команду и отправляется как раз в команду Зака Брауна, так что Чипу нужна замена, и он приглашает Алекса.

Палоу наконец в топ-команде. И снова, как раньше, Алекс хватается за предоставившуюся возможность и выжимает из неё максимум: победа в первой же гонке! Потом ещё две и семь подиумов по итогам сезона, включая второе место на «Инди-500». Палоу был очень близок к победе в пятисотке, но неумолимый Элио Кастроневес прошёл испанца за два круга до финиша и умчался к своей четвёртой победе в легендарной гонке. И пусть трофей Борга Уорнера Алексу не покорился, Кубок Астор никуда от него не делся: Алекс Палоу — чемпион!

В его титул не верилось до самого конца сезона, даже несмотря на очковый багаж. Это был всего второй сезон Палоу в «Индикаре», а в соперниках значились признанный мастер, двукратный чемпион Джозеф Ньюгарден и другой талантливый юнец Пато О’Уорд, который при прочих равных отличался более эффектным и зрелищным стилем. Но результат принесла не эффектность, а эффективность.

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Чем Палоу лучше О’Уорда?

Так почему же Зак Браун ввязался в борьбу за молодого чемпиона, когда у него и так хватает своих сильных и перспективных пилотов? Браун уже давно грезит мечтой построить мостик между «Индикаром» и Формулой-1. Он по-фанатски любит обе гоночные серии и мечтает связать эти две свои страсти. Кроме того, Ф-1 становится всё более популярна за океаном, и американский гонщик в пелотоне принесёт внимание и спонсоров. И вот тут у нас загвоздочка. За два прошлых года в кокпит в пару к Норрису сватали и О’Уорда и Херту. Оба даже тестировали машину Ф-1, но пока дальше дело не идёт.

И если с О’Уордом тишина действительно удивляет, так как результаты на тестах Пато показывал приличные, то Хёрта, откровенно говоря, последнее время разочаровывает: его преследуют нестабильность и ошибки. И тут на сцену выходит Палоу. Да, Алекс не американец, но к концу сезона за его плечами будет уже три года в «Индикаре», он знаком американской публике. Кроме того, Палоу знает европейские трассы, он выступал здесь и понимает специфику европейских гонок. Что немаловажно, у испанца уже есть суперлицензия, на которую он честно заработал, выиграв титул. И кажется, что именно Алекс – тот пилот, который прямо сейчас готов исполнить американскую мечту Зака Брауна.

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Дэн Рикардо, конечно, заверил нас, что останется с «Макларене», но это совсем не обязательно будет означать, что речь идёт именно о статусе боевого пилота команды Формулы-1. Тут в игру вступают юридические тонкости и – пожалуй, можно так говорить – менеджерский гений Брауна. Аналитики и журналисты уже обращали внимание на то, что контракты некоторых пилотов «Макларена» не привязывают их к конкретной гоночной серии. В недавнем интервью Давиду Лэнду Пато О’Уорд так и сказал, что Браун при желании может посадить его в любую машину «Макларена», где бы она ни выступала. Более того, если мы посмотрим тот самый пресс-релиз команды о Палоу, мы ни слова там не найдём об «Индикаре».

Алекс Палоу и Пато О’Уорд

Алекс Палоу и Пато О’Уорд

Фото: Sean Gardner/Getty Images

Если всё сложится, Палоу станет просто членом ростера «Макларена», а вот где он будет выступать, решать только Заку Брауну. Хотя, возможно, он пообещал гонщику что-то конкретное. Иначе зачем Алексу в таком ультимативном стиле сжигать мосты с командой, с которой он только что добился таких высот?

Что бы ни решили большие боссы Ганасси и Браун, остаётся надеяться, что они не забудут об интересах скромного испанского гонщика, который так близко подошёл к исполнению, казалось, несбыточной мечты. Который, как ему кажется, сделал всё правильно и честно. Но судьба которого теперь совсем не в его руках.

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