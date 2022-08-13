Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: мы должны делать куда больше для поддержки гонщиц из W Series

Хэмилтон: мы должны делать куда больше для поддержки гонщиц из W Series
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что W Series делает недостаточно для поддержки молодых гонщиц.

«Я весь год слежу за W Series, и мне захотелось встретиться с молодыми и вдохновляющими женщинами. Я смотрю их гонки между сессиями.

Здорово, что у нас есть этот чемпионат, но нам нужно делать гораздо больше, чтобы помочь молодым девушкам пробиваться в автоспорт. Гонщицы никуда не переходят из W Series. Прошло три сезона, и нужно что-то предпринять. Если ты побеждаешь здесь, можно ли перейти в Формулу-2 или куда-то ещё? Мы точно можем сделать куда больше для поддержки девушек», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Autosport.

Двукратной чемпионкой серии является Джейми Чедвик. В нынешнем сезоне британка продолжает выступать в женском чемпионате.

10 лучших пилотов сезона в Формуле-1: Леклер или Ферстаппен, Хэмилтон или Расселл? 10 лучших пилотов сезона в Формуле-1: Леклер или Ферстаппен, Хэмилтон или Расселл?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022