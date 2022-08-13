Хэмилтон: мы должны делать куда больше для поддержки гонщиц из W Series

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что W Series делает недостаточно для поддержки молодых гонщиц.
«Я весь год слежу за W Series, и мне захотелось встретиться с молодыми и вдохновляющими женщинами. Я смотрю их гонки между сессиями.
Здорово, что у нас есть этот чемпионат, но нам нужно делать гораздо больше, чтобы помочь молодым девушкам пробиваться в автоспорт. Гонщицы никуда не переходят из W Series. Прошло три сезона, и нужно что-то предпринять. Если ты побеждаешь здесь, можно ли перейти в Формулу-2 или куда-то ещё? Мы точно можем сделать куда больше для поддержки девушек», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Autosport.
Двукратной чемпионкой серии является Джейми Чедвик. В нынешнем сезоне британка продолжает выступать в женском чемпионате.
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