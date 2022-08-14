Марко объяснил, что именно вынудило «Ред Булл» расторгнуть контракт с Випсом

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу расторжения контракта с эстонским гонщиком молодёжной программы команды Юри Випсом. Напомним, в июне Випс попал в расистский скандал, когда во время стрима с Лиамом Лоусоном произнёс слово «негр». Изначально в «Ред Булл» отстранили Юри от всех командных обязанностей, а позже расторгли соглашение.



«Английская пресса подняла такую бурю, что «Ред Булл» ничего не оставалось, кроме как освободить его от всех обязанностей.



Ему 21 год, и он извинился. Но как же меня раздражает, что всё это произошло во время какой-то дурацкой видеоигры, ведь им больше нечем заняться. Как можно делать что-то подобное более двух минут, я не понимаю. Хорошо, такова молодость. Я ничего не могу с этим поделать. Но давление со стороны прессы и спонсоров на Випса было настолько велико, что мы должны были реагировать», — приводит слова Марко Motorsport-Total.com.

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