Марко объяснил, что именно вынудило «Ред Булл» расторгнуть контракт с Випсом

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу расторжения контракта с эстонским гонщиком молодёжной программы команды Юри Випсом. Напомним, в июне Випс попал в расистский скандал, когда во время стрима с Лиамом Лоусоном произнёс слово «негр». Изначально в «Ред Булл» отстранили Юри от всех командных обязанностей, а позже расторгли соглашение.
«Английская пресса подняла такую бурю, что «Ред Булл» ничего не оставалось, кроме как освободить его от всех обязанностей.
Ему 21 год, и он извинился. Но как же меня раздражает, что всё это произошло во время какой-то дурацкой видеоигры, ведь им больше нечем заняться. Как можно делать что-то подобное более двух минут, я не понимаю. Хорошо, такова молодость. Я ничего не могу с этим поделать. Но давление со стороны прессы и спонсоров на Випса было настолько велико, что мы должны были реагировать», — приводит слова Марко Motorsport-Total.com.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
- 14 августа 2022
-
16:53
-
15:42
-
14:18
-
13:23
-
12:37
-
11:23
-
11:03
-
09:47
-
00:46
-
00:01
- 13 августа 2022
-
22:57
-
21:50
-
20:45
-
19:56
-
19:00
-
17:55
-
16:43
-
16:20
-
15:38
-
14:46
-
14:35
-
14:29
-
13:30
-
13:26
-
13:15
-
12:41
-
11:53
-
11:47
-
11:26
-
10:31
-
10:30
-
09:36
-
09:26
-
00:48
- 12 августа 2022
-
23:55