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Ральф Шумахер: не могу представить, что Риккардо получит ещё один шанс в Формуле-1

Ральф Шумахер: не могу представить, что Риккардо получит ещё один шанс в Формуле-1
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о ситуации, в которой оказался гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо. Ожидается, что австралиец покинет команду. Ранее сообщалось, что «Макларен» хочет разорвать контракт с Риккардо по окончании сезона.

По мнению Шумахера, найти варианты в Формуле-1 австралийскому пилоту будет непросто.

«Лично я не вижу, как Риккардо может получить ещё один шанс в Формуле-1. Но я не знаю, что там на уме у руководства «Альпин», — цитирует Шумахера PlanetF1.

Сторона австралийского гонщика намерена потребовать финансовую компенсацию в размере около $ 21 млн от команды «Макларен». По данным СМИ, британский гоночный коллектив постарается помочь Риккардо найти подходящий вариант после расставания. Отмечается, что такая помощь может снизить сумму компенсации.

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