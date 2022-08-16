Марко призвал не сравнивать ситуации со скандалами вокруг Ферстаппена и Випса

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что скандальные ситуации, произошедшие с Максом Ферстаппеном и Юри Випсом, не стоит сравнивать.



Ферстаппен по ходу сезона-2020 назвал Лэнса Стролла «дебилом» и «монголом» из-за аварии во время тренировки в Португалии. В итоге в Монголии остались недовольны заявлениями пилота «Ред Булл».



Юри Випс из-за расистского скандала был уволен из «Ред Булл». Позднее Марко объяснил, что в команде не могли поступить иначе из-за сильного давления со стороны прессы.



«Нельзя сравнивать ситуации Ферстаппена и Випса. Дело, помимо всего прочего, ещё и в общем развитии этих пилотов как личностей. Макс всегда чётко высказывался по таким вопросам, а с Випсом мы получили давление и от спонсоров, и от медиа», — приводит слова Марко Motorsport-Total.